Екатеринбург, , 14:05 — REGNUM В столице Среднего Урала продлили раздачу памятных монет для участников референдума о строительстве храма Святой Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Фонда Святой Екатерины.

Монеты можно получить в офисе ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» во Дворце игровых видов спорта, или же в приёмной самого фонда в бизнес-центре «Высоцкий».

При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее монеты выдавались всем участникам общегородского референдума о месте строительства храма Святой Екатерины 13 октября 2019 года. Тогда памятных знаков хватило не всем.

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