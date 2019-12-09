Томск, , 14:01 — REGNUM В Томской области создана рабочая группа по проведению Года памяти и славы. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в областной администрации.

Состав рабочей группы утвердил томский губернатор Сергей Жвачкин. По его распоряжению, в рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, вошли руководители областных департаментов, общественных ветеранских и патриотических организаций. Возглавил её замгубернатора по внутренней политике Сергей Ильиных.

Жвачкин подчеркнул, что мероприятия Года памяти и славы «обязательно должны состояться во всех школах, колледжах, университетах».

Напомним, 2020 год в соответствии с указом президента РФ объявлен в России Годом памяти и славы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в Год памяти и славы пройдут масштабные акции.