Кунгур, Пермский край, , 13:59 — REGNUM В Кунгуре Пермского края суд вынес приговор местному жителю, признав виновным в покушении на убийство беременной сожительницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, летом 2019 года ударил несколько раз ножом свою сожительницу, затем начал ее душить. Думая, что женщина уже мертва, он бросил ее тело в заброшенную овощную яму глубиной три метра, а вход замаскировал. Спустя два дня с момента ЧП женщину обнаружил прохожий. Пермячку госпитализировали и оказали мед помощь.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.