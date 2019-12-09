с. Нарым , , 13:52 — REGNUM В Томской области парабельскому селу Нарым присвоен статус исторического поселения регионального значения. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в областной администрации.

Площадь исторического поселения — 348 тыс. кв. м. Оно объединило 11 объектов культурного наследия федерального и регионального значений, в том числе архитектурный ансамбль на 25 адресов. В охраняемые границы вошли дома, где проживали политические ссыльные, в том числе дом Алексеевых, в котором в 1912 году находился в ссылке Иосиф Сталин. В границы поселения входит и Нарымский острог.

Власти Томской области уточнили, что новый статус Нарыма позволит сохранить его ценные постройки, инфраструктуру и археологические объекты.

Справка: Нарым — самое старое русское поселение Томской области, основанное в 1596 году. Его отнесли к историческим населённым пунктам ещё в 1990 году, однако при изменении законодательства в перечень исторических поселений Нарым не вошел.

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