Ташкент, , 13:47 — REGNUM В Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия филиала Московского государственного института международных отношений МИД России (МГИМО), сообщает 9 декабря издание UzDaily.

На открытии филиала выступили министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. В рамках церемонии прошли методические семинары, тестирование абитуриентов, день открытых дверей и другие мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2019 года в ташкентском филиале МГИМО обучаются студенты по направлениям «Бизнес-информация» и «Юриспруденция». Всего в стены филиала было принято 88 студентов.

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