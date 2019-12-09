Оренбург, , 13:47 — REGNUM В Оренбурге идет установка главной городской елки. Однако в 2019 году ее устанавливают не в сквере у Дома советов, а на набережной Урала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«В этом году решили раздвинуть границы привычного. В сквере у Дома советов сохранится ледовый городок. Главной городской елки в сквере не будет, но горожанам готовят сюрприз», — сказали в городской администрации.

Вращающуюся 12-метровую ель украсят шары, светодиодные влагостойкие гирлянды, снежинки, мишура. В 2019 году главную пешеходную улицу — Советскую — оформят праздничной иллюминацией. Интересную подсветку обещают и на набережной Урала до Музея истории города.

Как сообщает orenburg.media, центральной композицией в ледовом городке станет фонтан, который окутают световыми нитями. Для создания впечатления шатра используют 4200 светодиода.

Ледяной наряд Деда Мороза и Снегурочки будет имитировать знаменитый оренбургский пуховый платок. Также в сквере у Дома советов появится ледяная фигура мыши — символа 2020 года.