Москва, , 13:42 — REGNUM Молодежный парламент при Госдуме запускает международную акцию «Большая история», передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Проект открывается 13 декабря с традиционного теста по истории Отечества. Только в 2019 году он пройдет в пятый раз. Его цель — сохранение исторической памяти.

Главной площадкой теста станет Малый зал Госдумы, где свои знания истории России проверят депутаты, политики, артисты, известные общественные деятели.

Кроме того, в рамках проекта во всех субъектах РФ пройдут фотовыставки «Женщины в войне», запланировано проведение Третьего всероссийского конкурса, посвященного жертвам Холокоста «Память народа», а в апреле 2020 года пройдет тест по истории Великой Отечественной войны. Также силами Молодежного парламента в рамках проекта ведется большая работа по реставрации памятников героям Великой Отечественной войны.

«Важно, чтобы было полное понимание необходимости сохранения памяти о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и за свободу большей части стран Восточной Европы. Это является одним из инструментов противодействия переписыванию истории в других странах», — отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).