Тамбов, , 13:40 — REGNUM Текст письма вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под домашним арестом и погибшего накануне, 8 декабря, попал в СМИ. В письме, в частности, говорится о раскаянии, чиновник просит родных простить его и даёт совет детям — доверять только самым близким людям.

«Я принимал очень легкие решения, которые были на поверхности, без мужества и воли. В конце последних лет я вообще перестал принимать решения. Жизнь для меня казалась сказкой с золотым дождём. Он лил из всех щелей. А мозг у меня не понимал, что это дождь из правоохранительных органов… Я думал, что счастье в деньгах и имуществе. Но не в этом. В близких, в друзьях, общении», — приводит текст письма baza.io.

«Я бы хотел всё исправить, но не смогу. Хочу, чтобы все были счастливы, радостны и здоровы», — говорится также в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора Тамбовской области был арестован в середине октября 2019 года по подозрению в покушении на мошенничество в связи с хищением имущества комплекса «Рассказовский рынок». Он был помещён под домашний арест по адресу проживания его матери. Утром 8 декабря он был найден мёртвым. Следственные органы проводят проверку.

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