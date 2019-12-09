Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сделать 31 декабря нерабочим днём. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

«Актуален ли этот вопрос для нашего региона?» — спросил Куйвашев.

К своему вопросу губернатор «подвесил» голосование, в котором можно поддержать либо отвергнуть идею о выходном 31 декабря. По состоянию на 15:30 местного времени 94% пользователей поддержало идею главы региона.

Согласно действующему законодательству, в регионе могут самостоятельно утвердить выходной день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное решение приняли в ряде других субъектов РФ. В частности, в Ставрополье, Крыму и Кировской области.

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