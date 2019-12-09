Абакан, , 13:33 — REGNUM Дорожные службы Хакасии работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия снегопада. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Уточняется, что снегопад выпал по многих районах Хакасии. Местами снег достигает 10 см. А резкое потепление превратило некоторые трассы в каток. Подрядные организации очищают и подсыпают автодороги.

По оценкам минтранса, самая сложная ситуация сложилась в Таштыпском районе. На автодороге гололёд, несмотря на старания дорожников и регулярную подсыпку. Также сложная ситуация складывается на автодороге Аскиз — Бирикчуль — Вершина Теи. Многие водители не могут проехать перевал из-за большого количества выпавшего снега. Кроме того, снег мешает проезду в Бейском районе.

В районе деревни Лукьяновка сохраняется гололёд.

В настоящее время на межмуниципальных и республиканских дорогах Хакасии работают 37 единиц дорожной техники. Жителей региона просят быть внимательнее на дорогах. Что касается автобусных маршрутов, ни один из них не отменён. Аэропорт «Абакан» также работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная борьба со снегом идёт в Омске.