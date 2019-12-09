Нижний Новгород, , 13:50 — REGNUM Один из трех детей, пострадавших при взрыве газа в частном доме в городе Чегем в Кабардино-Балкарии, умер в Нижнем Новгороде. В результате происшествия он получил около 80% ожогов поверхности тела и находился в крайне тяжёлом состоянии.

«К сожалению, получивший наиболее тяжелые ожоги мальчик погиб», — цитирует ТАСС представителя минздрава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 2 декабря в частном доме в Чегеме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадала семья из пяти человек, в том числе трое братья двух, трех и четырех лет.

Дети получили ожоги от 45 до 80% тела, у их родителей — ожоги 20% тела. Всех их самолетом доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде.

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