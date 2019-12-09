Кампала, , 13:11 — REGNUM За прошедшую неделю десятки беженцев прибыли в Уганду из ДР Конго (ДРК) после возобновления боевых действий в раздираемой беспорядками восточной части страны. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Хотя число недавно прибывших по-прежнему относительно невелико, власти опасаются, что вскоре беженцев может стать намного больше, что усугубит и без того обременительную ситуацию с беженцами в Уганде, отмечает издание.

Последние прибывшие в Уганду беженцы — в основном жители регионов Багегере, Ленду, Хема и Алур из районов Джу, Муварама и Нюгу в восточной части ДР Конго. По сообщениям местных СМИ, они спасаются бегством от столкновений между правительственными войсками ДР Конго и группами вооруженных ополченцев. Сообщается также о столкновениях между различными группами силовиков.

«В понедельник в моей деревне были бои, где было сожжено много домов. Есть некоторые люди, которые были убиты. Я решил бежать через леса до тех пор, пока не достиг берега озера Альберт, где сел на лодку, чтобы приехать сюда», — сказал конголезский беженец, назвавший себя Роге Мвамбу.

«В среду мы приняли 35 беженцев в пункте Нсонга, и они были доставлены в лагерь для беженцев Кьянгвали», — сказал Реджинал Нгамита, председатель прихода Бухука в округе Кьянгвали. Джолли Кебирунги, комендант лагеря для беженцев в Кьянгвали, подтвердила, что поселение продолжает ежедневно принимать конголезских беженцев.

«С декабря 2017 года мы принимаем конголезских беженцев. В какой-то момент это число сократилось, но в последнее время в среднем мы принимаем от 45 до 55 беженцев еженедельно», — сказала Кебирунги.

Число прибывающих, по ее словам, еще не настолько велико, чтобы квалифицировать происходящее как чрезвычайную ситуацию.