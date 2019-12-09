Орел, , 12:47 — REGNUM Вокруг благоустройства Орла может разразиться очередной крупный скандал — организация «Без ям Орловщина» заявила о нелегитимности голосования по выбору общественных территории по программе «Городская среда» на 2020 год. Заявление опубликовано на странице организации в социальной сети.

В частности, общественники намерены лично обратиться к прокурору области Ивану Полуэктову с просьбой «отменить и аннулировать итоги не легитимного голосования» и принять меры прокурорского реагирования в отношении главы администрации Орла Александра Муромского.

Третье итоговое голосование по выбору общественных территорий для включения в программу «Городская среда» на 2020 год состоялось в Орле 6 декабря. Как сообщало ИА REGNUM, жителям было предложено сделать выбор из 19 вариантов общественных территорий — объекты, набравшие больше всего голосов, благоустроят в первую очередь. Однако, по мнению общественников, голосование проводилось с нарушениями: в заявлении говорится о том, что были зафиксированы факты вбросов и подвоза голосующих, и большинство голосов (около 4 тыс.) набрал сквер напротив завода «Стекломаш».

»В результате из-за нелегитимного голосования, а по сути фарса, мнение большинства граждан Орла, которые по зову сердца пришли и проголосовали по личным убеждениям за конкретную общественную территорию, было грубым образом нарушено! А ведь многие из пришедших были люди преклонного возраста, которые поверили, что будет честное голосование по выбору общественных территории и, несмотря на болезни, пришли и проголосовали за конкретную территорию», — говорится в заявлении общественников.

В администрации Орла подтвердили, что большинство голосов — 4 тыс. 064 — набрал сквер напротив завода «Стекломаш», который сейчас носит имя Героя Ермолаева. Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов пояснил, что в последний раз сквер благоустраивался в Советском Союзе, но за последние десятилетия сквер пришел в упадок. Также в 2020 году в первоочередном порядке будет благоустроена территория по ул. Рощинской, между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес» — за нее отдали голос 2 тыс. 301 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года планы по благоустройству сквера Ермолова вызвали противостояние между властями и общественниками. Последние выступали против установки сухого фонтана в рамках проекта Сбербанка, настаивая, что реализация проекта приведет к нарушению федерального законодательства, запрещающего капстроительство в защитных зонах.

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