Оренбург, , 12:47 — REGNUM В Оренбурге 9 декабря, по неофициальным данным, станет последним рабочим днем Дмитрия Кулагина в должности главы города.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации, пока от градоначальника заявлений об отставке не поступало.

Между тем, информированный источник сообщил, что заявление ожидается до конца дня. Глава Оренбурга может уйти в отпуск без последующего возвращения в мэрию.

После ухода Кулагина с поста мэра исполнение обязанностей главы города должно лечь на плечи первого заместителя мэра Владимира Ильиных. Собственно о такой схеме смены власти в муниципалитете говорят давно.

Стоит отметить, что Дмитрий Кулагин в должности градоначальника работает с 20 декабря 2018 года, когда депутаты горсовета единодушно отдали за его кандидатуру свои голоса.

Напомним, что на вакансию претендовали 34 кандидата. До мэрства Дмитрий Кулагин являлся вице-губернатором — заместителем председателя правительства — руководителем аппарата губернатора и правительства Оренбургской области (2012−2018 годы). Информресурсы предрекают возвращение Кулагина на прежнее место работы в правительстве.

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