Калуга, , 17:28 — REGNUM Калужские юнармейцы признаны лучшими в Центральном федеральном округе по итогам рейтинга регионов, составленного организаторами общероссийского смотра-конкурса на кубок заместителя министра обороны Российской Федерации — начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ. Об этом 9 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном отделении движения «Юнармия»

В рамках общероссийского смотра-конкурса калужское региональное отделение движения «Юнармия» заняло второе место. На первом месте — Самарская область, а на третье вышли юнармёйцы Татарии. В состязании приняли участие представители 71 региона России.

В настоящее время во всех районах Калужской области действует 56 юнармейских отрядов общей численностью 3 тыс. 520 человек. Проводится работа по созданию в муниципалитетах области новых отрядов «Юнармии».

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