Уфа, , 12:34 — REGNUM Новые дорожные знаки появились в Уфе. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, в столице Башкирии от дома №102 и 97 по улице Достоевского до улицы Пархоменко устанавливали дорожные знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» (одна вертикальная полоса) и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» (две вертикальные полосы).

Отмечается, что это было сделано для того, чтобы своевременно и качественно убирать улицы от снега, поскольку припаркованные машины мешают работе спецтехники.

Отмечается, что автомобили могут стоять по обеим сторонам дороги с 19 по 21 часа. Запрет данных знаков не распространяется на остановки общественного транспорта.