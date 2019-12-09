Москва, , 12:31 — REGNUM Родители детей, проходящих лечение в НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) НМИЦ им. Блохина, просят вернуть прежнюю команду врачей. Об это сообщила 9 декабря председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева в опубликованном видеообращении.

Ранее в центре скончались двое подростков, проходивших лечение. Согласно переписке с бывшими специалистами НМИЦ, опубликованной в Twitter профсоюза, к этому могла привести радикальная смена терапии.

Васильева рассказала, что два месяца назад вынудили уволиться ведущих онкологов из отделения трансплантации костного мозга и уволили с должности заведующего Георгия Менткевича.

«У них умер единственный ребёнок за предыдущие два года. И они чётко осознавали, что если этих детей не лечить так, как они это знают и делают много лет, они не смогут их спасти и вылечить», — отметила она.

Однако, по её словам, новая команда радикально поменяла схему лечения, хотя уволенные врачи предупреждали о последствиях ещё тогда, когда детей можно было спасти.

Сейчас родители онкобольных детей просят вернуть прежнюю команду врачей, сообщила Анастасия Васильева.

«Мы хотим, чтобы вернули врачей, которых вынудили уволиться», — заявила по телефону собеседница Васильевой, которую представили в ролике как мать проходящего лечение в НИИ ребёнка.

Смерть двоих подростков с острым лимфобластным лейкозом подтвердили в сообщении пресс-службы НМИЦ, передаёт ТАСС. Трагедия произошла из-за осложнения — реакции трансплантата против хозяина (РТПХ).