Оренбург, , 12:28 — REGNUM В Оренбурге местная жительница при помощи сотрудника МФЦ проворачивала махинации с недвижимостью. Уголовные дела с доказательной базой переданы в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Оренбурженке и ее подельнику инкриминируют крупное мошенничество и покушение на мошенничество, а также легализацию денежных средств.

По версии следствия, женщина в 2013—2019 года в одиночку и с помощью сотрудника МФЦ приобретала преступным путем права на недвижимость, в частности, используя фиктивные документы. Несколько квартир оренбурженка продала с целью легализовать доход.

Сотрудник МФЦ заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому его дело выделено в отдельное производство. Материалы по обоим уголовным делам направлены в Ленинский районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу.