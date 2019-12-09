Кош-Агачский район, Алтай, , 12:22 — REGNUM В Республике Алтай приостановлена деятельность нескольких кабинетов фельдшерско-акушерского пункта в селе Кокоря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, сотрудники и пациенты рисковали испортить здоровье.

«При измерении эквивалентной равновесной объёмной активности радона в помещениях установлено превышение нормативов в 1,5−2,5 раза в акушерском, процедурном и прививочном кабинетах», — отметили в управлении.

Освещённость в этих кабинетах также была ниже гигиенических нормативов в полтора-два раза.

Результаты проверки специалисты передали в суд. В итоге судья постановил приостановить деятельность учреждения на тридцать суток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно закрыли спортзал школы в селе Озеро-Куреево из-за десятикратного превышения уровня радона в помещении. В Роспотребнадзоре отмечали, что постоянное присутствие радона в помещении может вызвать у человека развитие онкологических заболеваний.

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