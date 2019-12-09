Сеул, , 12:33 — REGNUM 95% южнокорейских женщин, работающих и воспитывающих детей, задумывались об уходе с работы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центра финансов и менеджмента банка Кунмин (Kookmin bank).

Согласно результатам опроса, проведенного с 23 августа по 6 сентября среди 2000 женщин, об уходе с рабочего места задумывались в основном женщины, дети которых пошли в начальную школу.

В случае ухода с работы 34,3% респондентов отметили, что финансово им будут помогать родители, 20,1% — рассчитывают на помощь других родственников.

Кроме того, семь из десяти опрошенных женщин выразили намерение продолжить работу. Из них 39,4% хотели бы отработать на одном месте более 10 лет.

63% респондентов отметили, что введение 52-часовой рабочей недели позволили больше проводить времени с семьей. Отмечается, что около 50% таких женщин оказывает помощь своим родителям и близким, а также родителям супруга.