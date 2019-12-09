Майкоп, 9 декабря 2019, 12:39 — REGNUM Прокурор Адыгеи Игорь Шевченко удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий указ «О награждении государственными наградами РФ» подписал глава государства Владимир Путин.
«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Игоря Шевченко — прокурора Республики Адыгея», — сказано в документе.
Игорь Шевченко родился в Севастополе, где и начал свой прокурорский путь в должности помощника прокурора Нахимовского района города. В мае 2014 года он возглавил прокуратору Севастополя и проработал на этом посту 4,5 года. В октябре 2018 года был переведен на должность прокурора Адыгеи.