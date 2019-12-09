Севастополь, , 12:20 — REGNUM Правительство города поможет восстановить центр детской реабилитации инвалидов после того, как вандалы устроили в нём погром. Об этом 9 декабря на аппаратном совещании органов местной исполнительной власти сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Поступило заявление от родителей детей о повреждении имущества в этом центре. Как они заявили, центр восстанавливался, в том числе, за их счёт. Надо будет оказать помощь, чтобы восстановить утраченное имущество», — отметил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Севастополя сообщили о том, что неизвестные проникли в центр детской реабилитации и устроили в помещении погром.

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