Севастополь, 9 декабря 2019, 12:20 — REGNUM Правительство города поможет восстановить центр детской реабилитации инвалидов после того, как вандалы устроили в нём погром. Об этом 9 декабря на аппаратном совещании органов местной исполнительной власти сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Севастополя сообщили о том, что неизвестные проникли в центр детской реабилитации и устроили в помещении погром.
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