Нур-Султан, , 12:18 — REGNUM В Казахстане необходимо ускорить работу по созданию единого оператора в жилищном строительстве. Об этом 9 декабря заявил депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) республики Аманжан Жамалов на конференции «Послание президента Токаева народу Казахстана: первые итоги», сообщает агентство «КазТАГ».

Депутат напомнил, что в 2020 году в республике стартует новая программа «Нурлы жер», которая подразумевает создание единого оператора в сфере жилищного строительства.

Жамалов также напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал необходимость сокращения количества государственных операторов в сфере жилищной политики. В настоящее время в республике действует семь таких операторов.

Напомним, 12 сентября председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мархабат Жайымбетов заявил, что единый оператор жилищной политики планируется создать на базе АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «Байтерек девелопмент» и АО «Фонд гарантирования жилищного строительства».

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