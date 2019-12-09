Воронеж, , 12:15 — REGNUM 95,6% составил средневзвешенный уровень собираемости взносов на капремонт в Воронежской области за 11 месяцев 2019 года, это на 1,6% больше, чем годом ранее, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области.

Самыми дисциплинированными оказались жители Богучарского и Подгоренского районов — там жители погасили ещё и часть долга, в итоге уровень оплаты составил 101,5% и 101,3% соответственно. Также ответственно отплачивают счета за капремонт жители Бобровского (99,6%), Репьевсконр (98,2%), Аннинского (98,2%) районов.

В 11 муниципальных образованиях собираемость взносов на капитальный ремонт составляет от 90,6% до 94,6%. На уровне 87,9%-89,8% держится уровень собираемости взносов в девяти районах области. В Новоусманском районе выплачено 84,8% от начисленных взносов

В Воронеже уровень собираемости взносов составил 96,4%, при этом самые добросовестные плательщики живут в Левобережном (99,3%), Железнодорожном (97,6%) и Советском (97,4%) районах.