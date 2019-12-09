Красногорск, , 12:08 — REGNUM В Подмосковье устранили 442 нарушения содержания наземных участков теплотрасс с начала 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в пресс-службе Госадмтехнадзора.

По словам главы ведомства Олега Баженова, основная часть нарушений пришлась на 18 муниципалитетов региона. При этом больше всего проблем выявили в городских округах Луховицы, Наро-Фоминск и Зарайск. С начала 2019 года также отремонтировали несколько десятков наземных участков теплотрасс в Воскресенском, Балашихе и Павловском Посаде.