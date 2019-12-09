Махачкала, 9 декабря 2019, 12:23 — REGNUM Заместитель прокурора Дагестана Тагир Абдулазизов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Тагира Абдулазизова — заместителя прокурора Республики Дагестан», — сказано в документе.
Старший советник юстиции Тагир Абдулазизов работает в органах прокуратуры с 2000 года. Большую часть карьеры проработал в прокураторе города Дербента, где в том числе занимал должности заместителя и первого заместителя руководителя ведомства. На пост заместителя прокурора Дагестана был назначен в апреле 2014 года.
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