Краснодар, , 12:00 — REGNUM Ёлочные базары в Краснодаре заработают с 15 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Всего откроется 54 торговые точки по 46 адресам, работать базары будут с 08:00 до 22:00. Ёлочные базары оборудуют из легковозводимых конструкций и украсят их праздничными вывесками, флажками и световыми гирляндами, а продавцов нарядят в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

На базарах будут представлены не только традиционные ели и сосны, но и пихты. Новогодние символы в Краснодар привезут из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края. По предварительным данным, в среднем сосну можно будет купить за 600 рублей за дерево, ель обойдётся в 500 рублей за метр, пихта — в 600 рублей за метр. На базарах также будет предоставляться услуга упаковки деревьев и доставки на дом.

Также будут работать ярмарки новогодних украшений — по следующим адресам: ул. Красноармейская — ул. им. Гоголя (со стороны Кооперативного рынка); ул. Одесская (между ул. Красной и ул. Коммунаров); ул. им. Атарбекова (вблизи строения № 30); ул. им. Вавилова (вблизи строения № 1); ул. им. Героя Аверкиева (вблизи строения № 2); ул. им. Карякина (вблизи строений № № 10−18); ул. им. Гагарина (вблизи строения № 75/1); ул. Славянская — ул. им. Доватора. Найти ближайший к дому пункт продажи елей можно на интерактивной карте.