Улан-Удэ, , 11:58 — REGNUM В Бурятии с 15 декабря стартует продажа хвойных деревьев для новогодних праздников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства, проведено уже три аукциона на право их заготовки.

«По результатам аукционов сейчас проводится работа по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений с 11 учреждениями и индивидуальными предпринимателями. Ещё 1 аукцион будет проведен в ближайшее время», — отметили в агентстве.

Деревья будут заготавливаться на противопожарных разрывах или под линиями электропередач.

В 2018 году продажная стоимость сосен составила от 350 рублей за полутораметровое дерево, и около 500 рублей за трёхметровое. Отмечается, что в этом году цены останутся примерно теми же.

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