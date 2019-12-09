Якутск, , 12:01 — REGNUM Во Владивостоке кассационный суд отменил решение первой инстанции в отношении журналиста газеты «Якутск Вечерний» Михаила Романова, которого ранее признали виновным в злоупотреблении свободой информации. Ему был назначен штраф в 30 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Проблема фейк-новостей растёт «из двух корней»

На своей странице в FB замглавного редактора еженедельника «Якутск Вечерний» Виталий Обедин сообщил о решении суда.

«Наш юрист — Лена Максимова, умница и красавица, — сообщила приятную новость. Нашумевшее решение Якутского городского суда по фейк-ньюс в отношении сотрудника газеты «Якутск Вечерний» (которое поддержал и Верховный суд республики) — первое в России! — отменено в кассации», — написал Обедин.

Участковый уполномоченный Рушан Алимов обвинил журналиста в использовании скрытых вставок в публикациях, которые создают негативный образ правоохранительных органов. Он составил протокол по статье «о злоупотреблении свободой информации».

«Это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины» и «Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…» — негативно влияют на сознание людей», — процитировал автора в протоколе участковый.

Два суда Якутии поддержали штраф в 30 тыс. рублей. 9 декабря решение было отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что каждый второй россиянин не может отличить достоверные новости от фейков.