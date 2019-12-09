Кампала, , 12:01 — REGNUM Министерство здравоохранения Уганды планирует начать второй этап вакцинации против холеры. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

«Вакцины благополучно прибыли в страну, и в настоящее время медицинские бригады проходят обучение. Они находятся в соответствующих округах и ждут указания начать вакцинацию людей уже на следующей неделе», — заявил Чарльз Оларо, директор клинических служб в министерстве здравоохранения Уганды.

По информации издания, первый этап вакцинации был проведен в апреле 2019 года. Второй этап вакцинации охватит районы Небби, Паквах, Зомбо и Будуда.

Ожидается, что второй этап начнут через несколько недель после того, как районные медицинские работники в Будуде, одного из наиболее подверженных холере регионе Уганды, выразили обеспокоенность по поводу задержки начала второй фазы.

В соответствии с руководящими принципами ВОЗ, вторая доза вакцины должна вводиться в течение шести месяцев после первой, чтобы сделать ее более эффективной. Первая доза составляет только 85% эффективности в защите от холеры. Если по истечении шести месяцев вторая доза не будет введена, эффективность вакцины может упасть до 30%, отмечают эксперты.

В общей сложности в Уганду поступило 740 000 доз вакцин, и ожидается, что вакцинация будет проводиться с 9 по 13 декабря.