Москва, , 12:05 — REGNUM Хищение бюджетных средств нужно приравнять к государственной измене и наказывать за это лишением свободы на срок до 25лет. Так считает глава «Национального антикоррупционного комитета», член СПЧ Кирилл Кабанов, сообщает 9 декабря РИА Новости.

По его мнению, в России нужно ужесточить уголовное законодательство в части наказания за хищения из бюджета. В первую очередь необходимо приравнять такое преступление к измене Родине и наказывать заключением на 10−25 лет. Досрочно освобождать или амнистировать коррупционеров можно только в случае, если они возместили ущерб.

Кабанов уверен, что коррупция не только вредит экономике, но и угрожает безопасности страны, а также раздражает население. Система трат должна быть прозрачной, а люди должны видеть реальные результаты, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря генпрокурор РФ Юрий Чайка назвал число осуждённых в России за коррупцию в 2017—2019 годах.

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