Москва, , 11:52 — REGNUM Лидерство северо-кавказских республик в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек у населения, вероятно, связано с исламским фактором, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя результаты рейтинга.

«Ислам на Северном Кавказе имеет сильные позиции, а эта религия, как известно, не одобряет спиртное.

При этом потребление алкоголя на душу населения в России снижается, и сейчас данный показатель соответствует среднеевропейскому уровню.

Полагаю, что вопрос не в количестве, а в качестве выпитого. России давно пора вернуть государственную монополию на крепкий алкоголь», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг показал, что жители Северного Кавказа реже всех в России имеют вредные привычки, в первую очередь пристрастие к алкоголю и курению.

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