Москва, 9 декабря 2019, 11:52 — REGNUM Лидерство северо-кавказских республик в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек у населения, вероятно, связано с исламским фактором, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя результаты рейтинга.
Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг показал, что жители Северного Кавказа реже всех в России имеют вредные привычки, в первую очередь пристрастие к алкоголю и курению.
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