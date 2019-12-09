Сочи, Краснодарский край, , 11:51 — REGNUM Жители микрорайона Сочи Дагомыс проголосовали за присвоение территории статуса посёлка городского типа. Об этом сообщили 9 декабря в пресс-службе администрации города-курорта Сочи.

Опрос жителей проводился на территории Дагомыса с 3 по 8 декабря, в нём приняли участие 73% жителей, имеющих право на голосование. Всего в списки включили 14 940 человек. Для проведения опроса в Дагомысе было открыто семь участков, сформированы мониторинговые группы, проводившие подворовые и поквартирные обходы.

В итоге за создание посёлка городского типа Дагомыс проголосовали около 94% участников опроса. Окончательное решение примет Заксобрание Краснодарского края — отчёт по итогам голосования будет отправлен в ЗС.

Дагомыс расположен в Лазаревском районе Сочи, является вторым по величине микрорайоном Лазаревского района.