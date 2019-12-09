Уфа, , 12:29 — REGNUM Духовные образовательные организации в Башкирии наделят равными правами со светскими. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания — Курултая Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты государственного собрания республики в ближайшее время планируют в окончательном чтении принять поправки в закон «О свободе совести и вероисповедания в Республике Башкортостан», согласно которым духовные образовательные организации республики будут наделены правом вести профессиональное обучение, проводить итоговую аттестацию и выдавать соответствующие документы об образовании или квалификации.

По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, выпускники духовных вузов, которые получили среднее или высшее образование, после принятия соответствующих поправок, смогут проходить в этих учреждениях профессиональную переподготовку и повысить свою квалификацию.

Константин Толкачев также отметил, что в настоящий момент многим выпускникам таких вузов приходится получать дальнейшее образование за пределами России, поскольку они не могут пройти переподготовку у себя на родине.