Сухум, , 11:39 — REGNUM К воинской присяге привели новобранцев Армии России, прибывших для прохождения службы на российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба ЮВО.

«Все новобранцы прошли обязательную начальную общевойсковую подготовку: изучили уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, ознакомились с историей и боевыми традициями военной базы», — говорится сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что молодые бойцы прибыли на территорию республики из Краснодарского края и Курской области. Также отмечается, что к церемонии присяги на базу приехали родные и близкие новобранцев.