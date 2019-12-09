Кигали, , 11:28 — REGNUM В воскресенье, 8 декабря, в Руанде запустили программу добровольной вакцинации против Эболы на границе с Демократической Республикой Конго, чтобы предотвратить распространение вируса из соседней страны. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

«Власти Руанды действовали в соответствии с рекомендацией ВОЗ», — сообщила журналистам министр здравоохранения Руанды Диана Гашумба. По ее словам, в организации рекомендовали всем странам в зоне повышенного риска, даже если они не пострадали от Эболы, использовать новую вакцину, разработанную американской компанией Johnson & Johnson. Идея заключалась в том, чтобы «защитить тех, у кого есть большие шансы войти в контакт с людьми, живущими в районах, где отмечалась эпидемия Эболы», — сказала она.

По информации журналистов издания, используемая в Руанде вакцина Ad26-ZEBOV-GP представляет собой экспериментальный препарат, который впервые он был использован в середине ноября в Гоме, ДР Конго. До настоящего времени в Руанде не было подтвержденных случаев Эболы, отмечают журналисты.

Эпицентр вспышки Эболы в ДР Конго, в результате которой с августа 2018 года погибли более 2200 человек, расположен в 350 километрах к северу от Гомы, в регионе Бени-Бутембо. Этот регион находится на границе ДР Конго с Угандой.