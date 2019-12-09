Смоленск, , 11:24 — REGNUM В 446,9 млн рублей оценивается ущерб от преступлений коррупционной направленности. Выявленных в январе — октябре 2019 года. Такие данные привел начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД полковник полиции Александр Мягков, сообщили 9 декабря в пресс-службе УМВД по региону.

Всего с начала года полиция выявила 92 преступления коррупционной направленности, в том числе 55 фактов взяточничества, в том числе десять фактов взяточничества в крупном размере и два факта — в особо крупном. Зафиксировано, в частности, 27 фактов получение взятки, девять фактов посредничества и 19 фактов — дачи взятки. 52 лица с начала года привлечены к ответственности за коррупцию — среди них не только чиновники, но и представители сферы здравоохранения, сферы образования.

«Довольно низкой остаётся и гражданская позиция наших граждан. Зачастую сами граждане своими действиями провоцируют должностных лиц на совершение преступлений», — уточнили в смоленском УМВД.

Всего ущерб, причинённый государству смоленскими коррупционерами, оценивается в 446,9 млн рублей. Возмещено 39,2% — на сумму 175,1 млн рублей наложен арест, добровольно погашено, изъято имущества и денежных средств.