Омск, , 11:20 — REGNUM По состоянию на декабрь 2019 года в Омской области зарегистрировано 20 522 случая ВИЧ-инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Показатель пораженности в регионе — 1047,4 на 100 тысяч населения. За 11 месяцев текущего года зарегистрировано 1594 случая ВИЧ. Показатель заболеваемости — 81,3 на 100 тыс. населения.

В Омске больше всего больных ВИЧ в Кировском административном округе: показатель заболеваемости — 97,1 на 100 тыс. населения. Среди сельских районов наибольший показатель заболеваемости зафиксирован в Кормиловском — 170,2 на 100 тыс. населения.

Эпидрасследования за 11 месяцев показали, что наиболее часто жители региона заражаются половым путём — 64,8%. Путь передачи при внутривенном употреблении наркотиков составил 34,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили, где «скрывается» ВИЧ во время антиретровирусного лечения.