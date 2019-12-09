Москва, , 11:20 — REGNUM Федеральный закон «Об исполнительном производстве» действительно не содержит ограничений по взысканию приставами денежных средств из пенсии граждан России. Однако данная инициатива и соответствующие поправки позволят защитить права граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя отмену взыскание долгов с пенсий.

«Поскольку, на этот счёт, уже есть мнение Верховного суда РФ, касающихся выплат по инвалидности, которые он назвал неприкосновенными и запретил взыскивать с них долги.

Также и пенсия граждан, с определенными ограничениями (взыскания с пенсии долгов по ЖКХ и обязательств по возмещению ущерба за преступления и уплате штрафов остается, за оставлением прожиточного минимума) тоже будет являться неприкосновенной.

В законе «Об исполнительном производстве» закреплено, что пристав не вправе игнорировать принципы исполнительного производства: законность, уважение чести и достоинства гражданина, неприкосновенность минимума имущества, необходимого для существования должника и его семьи.

Пристав обязан проверить материальное положение должника. Также эти изменения касаются и права на пенсионное обеспечение, которое гарантировано и закреплено в Конституции РФ.

Если запрет на взыскание долга с пенсии гражданина будет принят РФ, то это позволит соблюсти вышеназванные права и избежать судебной волокиты по обжалованию подобных взысканий», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, удерживать долги с пенсий граждан РФ могут запретить. Соответствующие проекты изменений в законы о неприкосновенности минимального размера доходов подготовлены Минэкономразвития.

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