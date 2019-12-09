Москва, , 11:10 — REGNUM С момента открытия (с 2017 года) парк «Зарядье» посетили более 26 миллиона человек, сообщили в Стройкомплексе.

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Уточняется, что ежегодно парк «Зарядье» в среднем посещают 12 млн туристов, в 2019 году — порядка 11 млн 700 тыс. человек.

Самое популярное место в «Зарядье» — медиакомплекс «Полет». Всего на аттракционе над Россией полетали более 600 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Зарядье» открылся на месте бывшей гостиницы «Россия» в сентябре 2017 года.

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