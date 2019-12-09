Ставрополь, , 11:16 — REGNUM В вымогательстве крупной суммы денег признаны виновными жители Ставрополья Тимур Аушев и Антон Шатеев. Первый также осужден за незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в период с июля по сентябрь 2018 года Аушев и Шатеев вымогали у своего знакомого 2,6 млн рублей, которые он им якобы был должен. В различных местах Ставрополя, в том числе и возле дома потерпевшего, они угрожали применением насилия.

Для устрашения злоумышленники показывали ему предметы, похожие на гранаты и пистолет Макарова, из которого грозились его застрелить. В ходе одной встречи Аушев приставил к горлу потерпевшего нож, требуя передать деньги, и нанес ему телесные повреждения.

Потерпевший наконец обратился в правоохранительные органы, после чего его обидчики были задержаны во время очередной встречи участников конфликта. Пистолет и патроны, которые Аушев носил при себе, изъяты из незаконного оборота.

Решением Промышленного районного суда Ставрополя оба обвиняемых будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Аушев проведет за решеткой семь лет и два месяца, Шатеев — пять лет.

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