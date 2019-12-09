Москва, , 10:59 — REGNUM В России с 2017 года по сентябрь 2019 года за коррупцию были осуждены порядка 32 тыс. человек, заявил в интервью «Коммерсанту» генпрокурор РФ Юрий Чайка.

«Только за период с 2017 года по сентябрь 2019 года за совершение коррупционных преступлений были осуждены почти 32 тыс. человек», — сказал он.

Генпрокурор добавил, что из них порядка 10% являлись сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чайка заявил, что с начала строительства космодрома «Восточный» в Амурской области было возбуждено более 160 уголовных дел. Надзорное ведомство утвердило для передачи в суд 109 дел (в отношении 145 человек), ущерб по ним составил свыше 20,9 млрд рублей.