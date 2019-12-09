Якутск, , 11:03 — REGNUM Путешественник из Тюмени Андрей Шарашкин преодолел пешком уже более 11 тыс. км. Он намерен пройти через всю Россию, от Подмосковья до Владивостока и обратно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На данный момент путешествие Шарашкина длится уже полтора года. Путь он свой начал из Жуковского Московской области. В прошлом он военный, учитель истории и физкультуры.

В его планах дойти до Владивостока, потом в Амурскую область, а затем в Якутск, на Колыму, в Архангельск, Мурманск и домой в Тюмень. В дороге он предполагает быть лет пять-шесть.

По его предположениям, Новый год он встретит в Иркутске.

Деньгами помогает военное братство и незнакомые люди в городах, которые он проходит.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 12 ноября состоялась встреча губернатора края Александра Усса и известного путешественника Фёдора Конюхова. Усс подарил Конюхову факел с символикой зимней Универсиады, а путешественник вручил губернатору альбом со своими художественными работами и собственноручно написанную икону святого Николая Чудотворца.