Сеул, , 10:50 — REGNUM Представители Южной Кореи, КНДР и России проведут совместные раскопки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Сеула.

По их словам, совместная археологическая экспедиция начнётся на острове Ноктундо в марте 2020 года. Цель раскопок — обнаружить захоронение адмирала Ли Сун Сина.

Отмечается, что в связи с «натянутыми отношениями» Юга и Севера было создано два исследовательских подразделения, российско-южнокорейское и российско-северокорейское подразделения.

Известно, что предварительные исследования, посещение предполагаемого места раскопок, а также международные конференции были согласованы и проведены.

Ли Сун Син — корейский флотоводец, знаменитый своими победами над морским флотом Японии в Имдинской войне во время правления династии Чосон. Также известен тем, что сконструировал первые в мире корабли-черепахи. Один из немногих флотоводцев мира, не проигравших ни одной битвы (из проведённых 23).