Лима, , 10:39 — REGNUM Президент Перу Мартин Вискарра и первая леди страны оценили игру на индонезийском музыкальном инструменте ангклунг в рамках мероприятия, которое состоялось 6−7 декабря 2019 года в президентском дворце Перу, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Индонезийский ангклунг стал одним из инструментов, заинтересовавшим гостей, в том числе президента Перу, который выразил свое восхищение этим музыкальным инструментом.

Известно, ежегодное благотворительное мероприятие, организованное первой леди Перу в рамках празднования Рождества, предназначено для учащихся начальной и средней школы из различных регионов страны.

На мероприятии представители посольства Индонезии в Лиме вручили около 3000 детей подарки в виде книг, ручек, а также типичный индонезийский напиток nata de coco.

Напомним, в мероприятии приняли участие министерство иностранных дел, министерство торговли и министерство культуры Перу, а также иностранные представители 19 стран, включая Индонезию.