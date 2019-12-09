Краснодар, , 10:31 — REGNUM Спортивный комплекс с бассейном, строительство которого началось более десяти лет назад, готовится к открытию в Калининском районе Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 9 декабря.

Достроить спорткомплекс, как и другие «замороженные» объекты, губернатор Вениамин Кондратьев поручил в 2016 году.

Спортивный комплекс с плавательным бассейном в Калининском районе начали строить в 2008 году, приостановили работы были из-за проблем с финансированием. С 2016 года на завершение строительства из бюджета края было выделено около 170 млн рублей.

В настоящее время строительно-монтажные работы завершены, спорткомплекс готовят к вводу в эксплуатацию. Всего площадь нового комплекса составляет 3,75 тыс. кв. метров, он оснащён двумя чашами бассейна, есть тренажерный зал, административные помещения, буфет. Для работы объекта построена котельная мощностью 1 МВт, насосная станция, две трансформаторных подстанции.