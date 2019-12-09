Нур-Султан, , 10:29 — REGNUM В Казахстане национальные виды спорта планируют внести в программу общеобразовательных школ, сообщает 9 декабря издание «КазТАГ» со ссылкой на проект поправок в закон «О физической культуре и спорте».

Согласно проекту документа, в дошкольных образовательных учреждениях и школах физическое воспитание должно проводиться не менее трех часов в неделю, в том числе один час по национальным видам спорта.

В колледжах и вузах физическое воспитание планируется проводить четыре часа в неделю, в том числе один час — по национальным видам спорта. Авторы проекта считают, что данная инициатива будет способствовать развитию патриотических качеств в воспитанниках.

Напомним, 6 декабря в Нур-Султане состоялась церемония награждения «Алтын тугыр — 2019», в рамках которой премии получили лучшие представители национальных видов спорта.

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