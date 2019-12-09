Москва, , 10:25 — REGNUM Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин положительно оценил инициативу о запуске нового бесплатного сервиса — электронного договора купли-продажи автомобилей. Главное, чтобы этот документ не стал обязательным, сказал он 9 декабря RT.

По его словам, обычно у участников сделки не возникает сложностей с составлением письменного договора, так как доступна юридическая консультация. Электронный договор может стать образцом, на который продавцы и покупатели автомобиля смогут ориентироваться.

«Но будет принципиально неправильно, если он станет навязываться как обязательный», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бесплатный сервис, позволяющий через портал госуслуг оформлять электронный договор купли-продажи автомобилей, разрабатывают Минкомсвязи РФ и Министерство внутренних дел. Желающий купить автомобиль сможет подробнее узнать о потенциальной покупке, а затем сформировать электронное соглашение.

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