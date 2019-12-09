Москва, , 10:23 — REGNUM Закрепить на уровне закона требования к содержанию и маркировке видеоигр предложил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

«Необходимо закрепление законом требований к содержанию, маркировке, рекламе и распространению видеоигр, компьютерных игр, включая игры онлайн в сети интернет, игр на игровых консолях и игр для мобильных телефонов и смартфонов, предназначенных для детей или доступных для них», — заявил Гаврилов в ходе заседания круглого стола в Госдуме.

В качестве аргумента он указал на то, что «агрессия в человеке не возникает из ниоткуда, она формируется с детства, на её развитие влияют в том числе и жестокие компьютерные игры».