Москва, , 10:22 — REGNUM В Госдуме предостерегли от внедрения некоммерческих организаций в семьи, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

«Проблемы нравственности общества имеют глубокие корни и, например, вмешательство некоммерческих организаций в институт гражданского общества — семью, ничего не решит», — заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) в ходе круглого стола в нижней палате парламента.

При этом он считает, что «внутрисемейная политика требует переосмысления». В частности, рассуждает он, существует потребность в принятии серьезных законов по тематике защиты нравственности детей и их нравственного воспитания. В частности, полагает он, требуется законодательное решение в сфере государственного контроля и корректирующего влияния в области профилактики экстремистских и иных социально негативных объединений несовершеннолетних.

«Необходимо законодательно пресечь деструктивную деятельность отдельных НКО, сектантских и квазирелигиозных групп по вмешательству в семью, в воспитание детей, в отношение между мужем и женой. Считаем такие попытки недопустимыми и крайне опасными», — заявил Гаврилов.